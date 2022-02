Papa Francesco La guerra è la priorità

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - "Si pensa prima allae poi alle persone". Sono le parole di, intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Oggi - ha osservato il Pontefice - "non contano i migranti, i poveri e gli affamati ma la". E il conflitto bellico "è un controsenso della creazione". Nella Bibbia, ha continuato "Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva unatra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi unaculturale. Subito vengono le guerre. E' un antisenso della creazione, laè sempre distruzione. Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, laè distruggere".

Roma, 06 feb 20:58 -, rispondendo a Fabio Fazio a 'Che Tempo Fa' ha evidenziato come ormai "si pensa prima alla guerra poi alle persone". Il Pontefice ha osservato: "C'è un problema di categorizzazione, di ...Roma, 06 feb 20:47 -è in collegamento con Fabio Fazio, ospite di 'Che tempo che fa'. Il conduttore ha ringraziato in apertura di collegamento...Questa sera Papa Francesco sarà intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa (RaiTre, dalle 20). Si tratta di una prima volta: mai, fino ad ora, sulla televisione italiana era stata mandata in onda ...Il discorso di Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta a “Che Tempo che Fa” su Rai3: “La guerra è un controsenso della creazione. Nella Bibbia Dio crea uomo e donna”. Il discorso di Papa ...