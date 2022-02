Mila, significato e origine del nome (Di domenica 6 febbraio 2022) Mila è un nome di origine slava, e si tratta in realtà di un diminutivo, poi passato anche all’uso indipendente, di nomi propri, talvolta composti, che contengono l’elemento mil, come Milena e LudMila. La radice slava mil ha i significati di “grazia”, “delicatezza”, “bontà d’animo”, “benevolenza”, “amorevolezza”. Nell’alfabeto cirillico si scrive ????. Ci sono inoltre altre fonti che lo indicano anche come un possibile diminutivo del nome spagnolo Milagros (traducibile come “miracolo”). La variante Milica non è propriamente tale, ma è piuttosto un altro diminutivo, analogo a Mila, con identico significato. Altro nome correlato è Milla, che però può anche essere un diminutivo di altri nomi come Camilla. La più famosa Milla è senza ... Leggi su gravidanzaonline (Di domenica 6 febbraio 2022)è undislava, e si tratta in realtà di un diminutivo, poi passato anche all’uso indipendente, di nomi propri, talvolta composti, che contengono l’elemento mil, come Milena e Lud. La radice slava mil ha i significati di “grazia”, “delicatezza”, “bontà d’animo”, “benevolenza”, “amorevolezza”. Nell’alfabeto cirillico si scrive ????. Ci sono inoltre altre fonti che lo indicano anche come un possibile diminutivo delspagnologros (traducibile come “miracolo”). La variante Milica non è propriamente tale, ma è piuttosto un altro diminutivo, analogo a, con identico. Altrocorrelato è Milla, che però può anche essere un diminutivo di altri nomi come Camilla. La più famosa Milla è senza ...

