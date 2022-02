Mahmood & Blanco sono i vincitori del 72esimo Festival di Sanremo | VIDEO

(Di domenica 6 febbraio 2022)hanno vinto ildi2022. Con la loro ‘Brividi’ hanno dominato la classifica fin dalla serata d’apertura e il loro brano resiste primo anche nella Top 200 di Spotify. Secondo posto per Elisa con ‘O forse sei tu’, tornata in gara all’Ariston dopo 21 anni, seguita da Gianni Morandi sul terzo gradino del podio con ‘Apri tutte le porte’ (con cui ha vinto venerdì la serata delle cover). Persi tratta della seconda vittoria su due partecipazioni a, (la prima nel 2019 con Soldi), per, invece – classe 2003 – è una vittoria al debutto. La vittoria di. #2022 pic.twitter.com/PjqEkEeqOD — Trash Italiano (@trash italiano) February ...

SanremoRai : I vincitori di #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - SanremoRai : Ci avete regalato un cielo di perle ? #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all'albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina

Elisa , Festival di Sanremo , Gianni Morandi , Mahmood e Blanco , Sanremo 2022. Chi è Mahmood - Il suo vero nome è Alessandro Mahmoud. Il rapper milanese, nato il 12 settembre 1992 , ha origini egiziane, ma ha sempre vissuto a Milano . Nel 2018 ... Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Come l'abito crinolina di La Rappresentante di Lista. La finale di Sanremo 2022 avrà anche decretato i suoi vincitori (Mahmood e Blanco) ma in fatto di stile non ce ne è stato per nessuno.