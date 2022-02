LIVE – Pechino 2022, sci di fondo: 30km skiathlon maschile (DIRETTA) (Di domenica 6 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della 30 km di skiathlon maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. E’ tempo di esordio anche per gli uomini dello sci di fondo sull’anello di Zhangjiakou. Occhi puntati sull’azzurro Francesco De Fabiani, in gara insieme a Paolo Ventura e Giandomenico Salvadori. Appuntamento alle ore 8 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Latestuale della 30 km didi sci dialle Olimpiadi invernali di. E’ tempo di esordio anche per gli uomini dello sci disull’anello di Zhangjiakou. Occhi puntati sull’azzurro Francesco De Fabiani, in gara insieme a Paolo Ventura e Giandomenico Salvadori. Appuntamento alle ore 8 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO AGGIORNA LASportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Il Day 2 a Pechino sta per partire: pronti a tifare i nostri azzurri in gara? ???????? Qui tutto il programma complet… - infoitsport : LIVE Pechino 2022: discesa libera, alle 4 in pista Paris e Innerhofer - mariocastelli : RT @Eurosport_IT: Il Day 2 a Pechino sta per partire: pronti a tifare i nostri azzurri in gara? ???????? Qui tutto il programma completo: htt… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il Day 2 a Pechino sta per partire: pronti a tifare i nostri azzurri in gara? ???????? Qui tutto il programma completo: htt… - emamarro : RT @Eurosport_IT: Il Day 2 a Pechino sta per partire: pronti a tifare i nostri azzurri in gara? ???????? Qui tutto il programma completo: htt… -