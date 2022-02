Lily James ha indossato più di 50 protesi mammarie durante le riprese di Pam & Tommy (Di domenica 6 febbraio 2022) Lily James dovuto indossare più di 50 protesi mammarie diverse durante le riprese di Pam & Tommy a causa dell'intensa attività fisica che ha avuto luogo sul set. Lily James ha indossato non meno di 50 set di protesi mammarie durante le riprese della miniserie Disney+ Pam & Tommy: l'attrice, 32 anni, ha dovuto indossare un seno finto fatto di gel ogni giorno sul set, al fine di riuscire a replicare il leggendario seno di Pamela Anderson. L'attrito causato dal suo continuo scatenarsi sullo schermo con il co-protagonista Sebastian Stan, che interpreta Tommy Lee, ovvero l'ex marito ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022)dovuto indossare più di 50diverseledi Pama causa dell'intensa attività fisica che ha avuto luogo sul set.hanon meno di 50 set diledella miniserie Disney+ Pam: l'attrice, 32 anni, ha dovuto indossare un seno finto fatto di gel ogni giorno sul set, al fine di riuscire a replicare il leggendario seno di Pamela Anderson. L'attrito causato dal suo continuo scatenarsi sullo schermo con il co-protagonista Sebastian Stan, che interpretaLee, ovvero l'ex marito ...

Advertising

reguIustar : pensate se silente si fosse schierato dalla parte di sirius al momento del bisogno perché ammettiamolo silente sape… - 93RoseHrry : @LouistKittie su prime video!! è molto bello poi c'è anche l'attrice che ha fatto cenerentola lily james se non sbaglio - goldenvswift : @track9speaknow a me james piace invece come personaggio perché è maturato, ha capito i suoi errori. ma piton propr… - ivatvrn : RT @apqcalypse: JAMES POTTER: - la sua canzone si chiama “non fare il sottone” anche con una bella melodia - capace di entrare con la sco… - 93FetusNiall : VOTATE 03 O VI TROVERETE ZIO VOLDY A CASA VOSTRA E FARETE LA STESSA FINE JAMES E LILY -