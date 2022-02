«Lei non sa chi siamo noi, fermi qualcun altro»: i figli del capo di gabinetto di Gualtieri provano a evitare la multa così (Di domenica 6 febbraio 2022) “Lei non sa chi sono io”: la frase tanto cara a Totò non passa mai di moda e, seppur declinata in maniera leggermente diversa, è stata pronunciata l’altro ieri dai figli del capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Albino Ruberti, l’uomo che fino a poco tempo prima aveva avuto le stesse mansioni anche con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Le minacce non tanto velate I “figlioli”, rispettivamente di 19 e 17 anni, fa sapere l’agenzia di stampa Adnkronos, sono stati fermati venerdì dai Carabinieri in zona Parioli per un normale controllo. I giovani erano insieme ad alcuni amici a bordo della vettura di Albino Ruberti, che si trovava parcheggiata a bordo strada. Ma quando i Carabinieri hanno, come da prassi, richiesto i documenti ai ragazzi, i due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022) “Lei non sa chi sono io”: la frase tanto cara a Totò non passa mai di moda e, seppur declinata in maniera leggermente diversa, è stata pronunciata l’ieri daideldidel sindaco di Roma Roberto, Albino Ruberti, l’uomo che fino a poco tempo prima aveva avuto le stesse mansioni anche con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Le minacce non tanto velate I “oli”, rispettivamente di 19 e 17 anni, fa sapere l’agenzia di stampa Adnkronos, sono stati fermati venerdì dai Carabinieri in zona Parioli per un normale controllo. I giovani erano insieme ad alcuni amici a bordo della vettura di Albino Ruberti, che si trovava parcheggiata a bordo strada. Ma quando i Carabinieri hanno, come da prassi, richiesto i documenti ai ragazzi, i due ...

