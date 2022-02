L’amica Geniale 3, anticipazioni 13 Febbraio 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Va in onda domenica 13 Febbraio, alle 21.25 su Raiuno, la seconda puntata de L’amica Geniale 3: Lenù e Pietro si sposano La seconda puntata de L’amica Geniale 3, diretta da Daniele Luchetti e tratta dal romanzo di Elena Ferrante “L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”, andrà in onda domenica 13 Febbraio 2022, alle 21.25 su Raiuno. Nel primo episodio della serata, intitolato “La Cura”, mentre Lila (Gaia Girace) vedrà le sue condizioni di salute peggiorare sempre di più, Lenù (Margherita Mazzucco) deciderà – su consiglio della suocera Adele – di denunciare la fabbrica di Bruno Soccavo attraverso le pagine del quotidiano L’Unità. La ragazza è tra l’altro prossima alle nozze con Pietro: il matrimonio avverrà con ... Leggi su zon (Di domenica 6 febbraio 2022) Va in onda domenica 13, alle 21.25 su Raiuno, la seconda puntata de3: Lenù e Pietro si sposano La seconda puntata de3, diretta da Daniele Luchetti e tratta dal romanzo di Elena Ferrante “– Storia di chi fugge e di chi resta”, andrà in onda domenica 13, alle 21.25 su Raiuno. Nel primo episodio della serata, intitolato “La Cura”, mentre Lila (Gaia Girace) vedrà le sue condizioni di salute peggiorare sempre di più, Lenù (Margherita Mazzucco) deciderà – su consiglio della suocera Adele – di denunciare la fabbrica di Bruno Soccavo attraverso le pagine del quotidiano L’Unità. La ragazza è tra l’altro prossima alle nozze con Pietro: il matrimonio avverrà con ...

