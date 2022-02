La regina Elisabetta designa Camilla regina consorte per il Giubileo di platino

(Di domenica 6 febbraio 2022) Giro di boa per la. Oggi, 6 febbraio, , un traguardo che Her Majesty celebra con una decisione storica per la Corona. In un comunicato ufficialeha espresso il 'sincero ...

Advertising

andreapurgatori : Intanto… ELISABETTA, REGINA NEI GUAI. Mercoledì 9 febbraio, 21:15 #Atlantide #La7 con @BarbaraGSerra @AntoBoralevi… - Corriere : Elisabetta II: «A Camilla il titolo di Regina quando Carlo sarà Re» - Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta ricompare in pubblico dopo mesi. Partecipa a un ricevimento a Sandringham alla vigilia del giu… - enricaroddolo : Elisabetta II: «A Camilla il titolo di Regina quando Carlo sarà Re» - The Queen's speech @Corriere - Chicchi30034355 : RT @boni_castellane: La regina Elisabetta festeggia dieci settennati. Mica solo due... -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Giro di boa per la. Oggi, 6 febbraio, , un traguardo che Her Majesty celebra con una decisione storica per la Corona. In un comunicato ufficialeha espresso il 'sincero desiderio' che ...Così, in un messaggio diffuso in occasione del Giubileo per i settant'anni del suo regno - che cadono oggi, domenica 6 febbraio - lasi è espressa sul futuro titolo della moglie ...Si era alzata in punta i piedi, quel mattino, dopo una notte felicemente insonne trascorsa a sbirciare continuamente dal terrazzo del lodge sospeso tra gli alberi del Treetops Hotel di Nyeri che aveva ...(Adnkronos) – La Regina Elisabetta II, che domani raggiungerà i 70 anni di regno, ha annunciato che è un suo “sincero desiderio” che Camilla, la duchessa di Cornovaglia, possa avere il titolo “di ...