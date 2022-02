(Di domenica 6 febbraio 2022) La quindicenneè stata sensazionale al suo debutto ai Giochi prima che il compagno di squadra Mark Kondratiuk aiutasse a consolidare il vantaggio del team ROC verso l’ultima giornata di lunedì 7 febbraio.e la meravigliosa performance alLa pattinatrice artistica di 15 anni era quasi al suo meglio domenica (6 febbraio) ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 al suo debutto olimpico, segnando un 90,18 per finire in sicurezza al primo posto nel segmento deldell’evento a. La sua performance – insieme a quella del compagno di squadra adolescente Mark Kondratiuk – ha portato la ROC indopo il secondo giorno ...

Advertising

periodicodaily : Kamila Valieva vince il programma corto femminile mentre ROC salta in testa all’evento a squadre #KamilaValieva… - julyelines : que performance dessa kamila valieva ?? - Miguewl2 : E essa kamila valieva Genia wtf, goat - daisycallowys : A KAMILA VALIEVA AGORAAAA SKSSJSKS - yermviese : bene ora iniziamo a manifestare kamila valieva ogm che non si sa mai -

Ultime Notizie dalla rete : Kamila Valieva

Periodico Daily - Notizie

...40 Cina - Giappone Ore 14:10 Svizzera - Usa PATTINAGGIO SUL GHIACCIO TEAM EVENT - Programma corto donne(Roc) 90.18 Wakaba Higuchi (Jpn) 74.73 Madeline Schizas (Can) 69.60 Anastasiia ......totalizza un punteggio 90.18 (51.67+38.51), distacco abissale 3.46: Bene il triplo Axel, bene il triplo Flip, bene triplo Lutz - triplo Toeloop. Non c'è partita 3.44: Si conclude il ...(SPORTFACE.IT) Kamila Valieva di nuovo sopra i 90 punti. La fuoriclasse ha vinto per dispersione lo short program femminile di pattinaggio artistico, segmento valido per il team event delle Olimpiadi ...Il corto femminile odierno è stato dominato dalla russa Kamila Valieva (90.18), davanti alla giapponese Wakaba Higuchi (74.73) e alla canadese Madeline Schizas (69.60).