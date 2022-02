Juventus-Hellas Verona | le formazioni ufficiali

(Di domenica 6 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi, posticipo della 24a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Laguidata da Massimiliano Allegri si trova al quinto posto in classifica, con 42 punti. Con una vittoria questa sera si porterebbe in zona Champions, superando l’Atalanta, oggi sconfitta dal Cagliari. Nella gara prima della sosta è arrivato un pareggio a reti bianche contro il Milan. Nel 4-3-3 del tecnico livornese, subito titolari i nuovi acquisti Zakaria e Vlahovic. L’del tecnico Igor Tudor si trova al nono posto della Serie A, con 33 punti. Prima della sosta gli scaligeri hanno battuto per 2 a 1 il Bologna. Modulo 3-5-2 per il tecnico croato, con Lasagna e Barak ...

Commenta per primo Il nuovo corso. Ladi Massimiliano Allegri scende in campo questa sera alle 20.45 contro l'Verona dell'ex Igor Tudor , nel posticipo della 24esima giornata di Serie A , in scena all'Allianz Stadium di ...... Sassuolo e Milan negli anticipi del sabato, si aggiudicano tre punti anchee Inter, che ... Al comando invece ci sono sempre le bianconere di Montemurro, che sul campo dell'passano 1 - 0 ...All’Allianz Stadium è tutto pronto per la gara tra Juventus ed Hellas Verona valida per la 24ª giornata di Serie A. Una partita importantissima per i bianconeri che vista la sconfitta interna ...Alle 15 tocca a Bologna-Empoli, Sampdoria-Sassuolo e Venezia-Napoli. Alle 18 è il turno di Udinese-Torino, mentre alle 20:45 la Juventus ospita l’Hellas Verona, in attesa di Sa ...