Il bambino di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco è stato trovato morto (Di domenica 6 febbraio 2022) Il bambino di cinque anni che martedì era caduto in uno stretto e profondo pozzo nel villaggio di Tamorot, nel nord del Marocco, è stato trovato morto dai soccorritori che l’avevano raggiunto sabato notte, dopo giorni di scavi. Il bambino, Leggi su ilpost (Di domenica 6 febbraio 2022) Ildi cinqueche martedì erain uno stretto e profondonel villaggio di Tamorot, nel nord del, èdai soccorritori che l’avevano raggiunto sabato notte, dopo giorni di scavi. Il

Advertising

RaiNews : Due uomini stanno ora cercando di scavare con le mani per superare l'ultimo tratto di terreno che li separa dal bam… - Tg3web : Ore decisive in Marocco per la sorte del piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in un pozzo e bloccato a 3… - borghi_claudio : La DAD al bambino di zero anni ?? Dopo la mancata salita al Quirinale evidentemente l'idea è riciclarsi per una fict… - infoitinterno : Estratto dal pozzo in Marocco il bambino di 5 anni ma Al Jazeera comunica: “È morto” - MeandNotMe_ : RT @perchetendenza: #Rayan: Perché il bambino di cinque anni caduto in un pozzo e rimasto bloccato a più di 30 metri di profondità a Tamrou… -