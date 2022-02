giovanifuturi | Daniele Landi | riciclare mascherine facendone asfalto rinforzato

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il Covid ci ha fatto produrre tanti rifiuti monouso, che ora finiscono bruciati o in discarica. E se invece avessero una vita utile? Ne parliamo con il giovane ricercatore che dalle Marche si è trasferito all’Università di Bergamo per trasformarli in strade