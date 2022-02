Giampaolo: «Sensi deve essere importante, Supryaga è sveglio» (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. ERRORI – «La squadra deve essere equilibrata, deve avere buona compattezza. Le certezze le hai nella partita quando hai solidità. Se hai il sentore di poter subire gol non hai certezze. Lavoriamo su quell’aspetto lì. Abbiamo calciatori di qualità che possono risolvere la partita e fare gol». Sensi – «Sensi è un giocatore da cui ci aspettiamo molto perché ha le qualità. deve essere importante». Supryaga – «Abbiamo Supryaga, arrivato da tre giorni. Lo vedo sveglio e lo scopriremo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. ERRORI – «La squadraequilibrata,avere buona compattezza. Le certezze le hai nella partita quando hai solidità. Se hai il sentore di poter subire gol non hai certezze. Lavoriamo su quell’aspetto lì. Abbiamo calciatori di qualità che possono risolvere la partita e fare gol».– «è un giocatore da cui ci aspettiamo molto perché ha le qualità.».– «Abbiamo, arrivato da tre giorni. Lo vedoe lo scopriremo ...

