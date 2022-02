Gf Vip, lutto per Barù: la confidenza a Soleil Sorge (Di domenica 6 febbraio 2022) lutto per Barù. La triste notizia è arrivata a Barù in serata e lui ha deciso comunque di proseguire il gioco e non lasciare la casa del reality Mediaset, confidando ciò che gli è successo solo a Soleil La produzione del Grande Fratello ieri sera ha comunicato all’esperto di vini la morte della nonna. Un lutto che Barù ha voluto vivere da solo o quasi, confidando l’accaduto solo a Soleil Sorge, che lo ha abbracciato. Barù ha voluto rendere Soleil partecipe del suo dolore per farle comprendere il perché fosse triste. Ecco le sue parole: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 febbraio 2022)per. La triste notizia è arrivata ain serata e lui ha deciso comunque di proseguire il gioco e non lasciare la casa del reality Mediaset, confidando ciò che gli è successo solo aLa produzione del Grande Fratello ieri sera ha comunicato all’esperto di vini la morte della nonna. Uncheha voluto vivere da solo o quasi, confidando l’accaduto solo a, che lo ha abbracciato.ha voluto renderepartecipe del suo dolore per farle comprendere il perché fosse triste. Ecco le sue parole: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a ...

