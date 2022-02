Gf Vip 6, arriva il chiarimento tra Jessica Selassié e Barù dopo i rumor sul presunto bacio tra lui e Delia Duran (Di domenica 6 febbraio 2022) I rapporti tra Jessica Selassié e Barù sembrano essere ancora indefiniti e i rumors sul presunto bacio tra lui e Dalia Duran ha messo in crisi la principessa. Negli ultimi giorni Jessica ha confermato il suo interesse verso il Vippone il quale, invece, sembra non aver alcuna intenzione di iniziare una relazione sotto le telecamere. Questa notte Jessica si è ritrovata a parlare con Soleil Sorge che le ha voluto dare qualche consiglio. “Non ti accontentare, meriti un amore che ti travolga“, ha suggerito l’ex corteggiatrice, che ha invitato la compagna a non illudersi sul suo rapporto con Barù. “Hai talmente tanto valore e femminilità, hai bisogno di qualcuno che ti ami“, ha concluso l’influencer. Barù ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 febbraio 2022) I rapporti trasembrano essere ancora indefiniti e is sultra lui e Daliaha messo in crisi la principessa. Negli ultimi giorniha confermato il suo interesse verso il Vippone il quale, invece, sembra non aver alcuna intenzione di iniziare una relazione sotto le telecamere. Questa nottesi è ritrovata a parlare con Soleil Sorge che le ha voluto dare qualche consiglio. “Non ti accontentare, meriti un amore che ti travolga“, ha suggerito l’ex corteggiatrice, che ha invitato la compagna a non illudersi sul suo rapporto con. “Hai talmente tanto valore e femminilità, hai bisogno di qualcuno che ti ami“, ha concluso l’influencer....

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, arriva il chiarimento tra Jessica Selassié e Barù dopo i rumor sul presunto bacio tra lui e Delia Duran… - xlawvleyx : raga non sono mai riuscita a capire una cosa, ma se una persona che mon ti segue (es.un vip) ti risponde in dm fa q… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, concorrente si ferisce ad una mano: arriva anche il medico - infoitcultura : GF Vip, “Fuori durano due settimane”: il pungente commento su Alessandro e Sophie arriva proprio da lui - infoitcultura : 'Si sono baciati, guarda!”. Barù si lascia andare al GF Vip e Soleil non può crederci. Ma poi arriva la conferma -