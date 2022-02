Elisabetta II “benedice” Camilla come Regina Consorte d’Inghilterra | riconosciuto il titolo al Giubileo di Platino

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 6 febbraio 2022) LaIIsta festeggiando il suodi, il 70esimo anniversario del suo regno, e per l’occasione manda un messaggio anche sul futuro della Royal Family., nel suo discorso per le celebrazioni, ha infatti indicato chiaramente Carlosuo successore riconoscendo un ruolo importante anche per laShand. L’augurio dell’inossidabile sovrana è che alla duchessa di Cornovaglia siaildiquando il figlio ascenderà al trono. Un onore mai toccato a Filippo, marito di, cheda consuetudine è stato principe ...