Elisabetta festeggia il Giubileo di platino | da 70 anni siede sul trono

Advertising

albertodariol : ELISABETTA II festeggia i 70 anni di regno . - zazoomblog : Elisabetta II: 5 curiosità sulla Regina che regna da 70 anni e che quest’anno festeggia il Giubileo di Platino -… - arabellara : RT @boni_castellane: La regina Elisabetta festeggia dieci settennati. Mica solo due... - mistermeo : RT @ilgiornale: Elisabetta festeggia il Giubileo di Platino: domani il traguardo record. Ma i prossimi mesi non saranno facili, tra i guai… - zazoomblog : Elisabetta II: 5 curiosità sulla Regina che regna da 70 anni e che quest’anno festeggia il Giubileo di Platino -… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta festeggia

Quotidiano.net

Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 95 anni, non era nata per indossare la corona. Ma il destino la rese la reginaII . E il 6 febbraio 2022i 70 anni sul trono di San Giacomo, la prima fra i sovrani britannici. Un regno senza precedenti, il suo. Il cosiddetto Accession Day , cioè il giorno in ...Il Trooping the Colour è la cerimonia con cui siufficialmente il compleanno dei sovrani del Regno Unito, da oltre 260 anni. Si tratta di ... Il Trooping the Colour conII ...È apparsa in splendida forma la regina Elisabetta che ieri ha partecipato a un ricevimento nella Sandringham House di Norfolk, alla vigilia delle celebrazioni per il Giubileo di platino. La regina ha ...Con le celebrazioni in privato nel cosiddetto Accession Day, giorno in cui il padre morì nel 1952 e lei diventò regina, partono ufficialmente in Gran Bretagna i festeggiamenti che culmineranno dal 2 a ...