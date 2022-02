Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi di Pechino

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????? ?????? ?????? ?????????? ????????????????! ?????? Quattro manche a tutta velocità, Dominik Fischnaller è BRONZO nello slittino!… - Eurosport_IT : SEI GRANDE DOMINIKKKKKKKK!!!! ???? Dominik Fischnaller regala la terza medaglia olimpica all'Italia: è un BRONZO me… - Coninews : ? MITICO DOM ? #ItaliaTeam ???? a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022! ??… - cranfan84 : RT @ItaliaTeam_it: ?????????????? ?????? ?????? ?????????? ????????????????! ?????? Quattro manche a tutta velocità, Dominik Fischnaller è BRONZO nello slittino! ?? #I… - LaMadreBadessa : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Dominik Fischnaller, 29enne carabiniere di Maranza, alle olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Dominik Fischnaller

Commenta per primo Terza medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino. E'a conquistare il bronzo nella gara dello slittino singolo maschile , chiusa col tempo di 3:49.686: soltanto il tedesco Ludwig e l'austriaco Kindl precedono l'azzurro, che si prende ...AGI - Uno straordinarioha conquistato la medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi olimpici invernali di Pechino. L'azzurro si è classificato terzo dopo le quattro manche. Oro al tedesco Johannes ...Dominik Fischnaller hat am Sonntag im Einsitzer-Bewerb die Bronzemedaille geholt. Gold ging an den Deutschen Johannes Ludwig. Dominik Fischnaller hat bei Olympia eine Medaille geholt Der 28-jährige ...Der 35-jährige Thüringer siegte im Eiskanal von Yanqing vor dem Österreicher Wolfgang Kindl und Dominik Fischnaller aus Italien. Es war das elfte Einzel-Gold eines deutschen Rodlers in der olympischen ...