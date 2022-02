Dionisi in emergenza contro la Roma | doppia assenza nel Sassuolo

(Di domenica 6 febbraio 2022) Reduce dalla pesante sconfitta subita in casa della Sampdoria, e in vista della prossima sfida di campionatola, il tecnico delè in pienanel reparto offensivo. Per il match di domenica 13 febbraio al Mapei Stadium, infatti, Alessiodovrà fare a meno di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori in attacco., Serie A Entrambi i giocatori erano in diffida per la sfida di oggii blucerchiati, e dopo essere stati ammoniti non saranno a disposizione del tecnico per il gravoso impegnoi giallorossi di Mourinho.

Ultime Notizie dalla rete : Dionisi emergenza

Sassuolonews.net

