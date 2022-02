Denatalità | e se di italiani fra qualche secolo non ce ne saranno più? Chissenefrega!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Penso di aver letto quasi tutti i libri di Massimo Fini, e mi sento straordinariamente vicino a lui come sentimento e cultura. Oltre a nutrire io un forte rispetto per l’indipendenza che egli ha sempre dimostrato nei confronti del sistema, a differenza della stragrande maggioranza dei giornalisti, che oggi stanno squalificando la professione. Detto questo, ancora una volta invece non mi ritrovo su un tema a lui caro, e a me anche, ma per motivi esattamente opposti: la natalità in Italia. Non è la prima volta che Fini si avventura in quello che io definirei un campo sdrucciolevole quale è quello del lagnarsi che in Italia non si facciano figli a sufficienza per garantire il perpetuarsi di noi bianchi. Evidenzio questo “bianchi” perché io nelle parole di Fini sento un minimo sottofondo vagamente razzista che emerge dal confronto con quei popoli dell’est o del sud che di figli invece ...