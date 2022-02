Covid, Toti: 'Diminuiscono i ricoveri, presto i reparti dedicati al virus riconvertiti in reparti ordinari' (Di domenica 6 febbraio 2022) Covid, i dati della pandemia migliorano anche in Liguria, dove la normalità dovrebbe tornare presto. 'Anche la prossima settimana la Liguria rimarrà in zona gialla, con una situazione legata alla ... Leggi su globalist (Di domenica 6 febbraio 2022), i dati della pandemia migliorano anche in Liguria, dove la normalità dovrebbe tornare. 'Anche la prossima settimana la Liguria rimarrà in zona gialla, con una situazione legata alla ...

Advertising

AcerboLivio : Covid, Toti: in Liguria incidenza in calo, siamo ottimisti – Askanews - QuotidianPost : Toti: “Numeri in netto miglioramento, sono speranzoso” - Luisella49 : RT @GenovaQuotidian: Covid, Toti: «Incidenza in calo e continua ad aumentare il numero dei vaccinati: 11.621 dosi in 24 ore» - Lopinionista : Covid Liguria, Toti: 'Incidenza in calo, siamo ottimisti' - MarcoBa57378939 : @SecolodItalia1 Bene, molto bene.Abbiamo bisogno di gente capace e soprattutto umana. Di odio ne abbiamo avuto abba… -