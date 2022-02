Battaglie navali. I russi nel Mediterraneo (e noi)

Leggi su formiche

(Di domenica 6 febbraio 2022) L’Italia va alla guerra? Speriamo di no. Ma è un dato di fatto che dalla primavera dell’anno scorso Vladimir Putin, che immaginiamo seduto in atteggiamento pensoso davanti ad una grande carta geografica, una ne fa e cento ne pensa. Anzi, tutto il contrario: una ne pensa e cento ne fa. Scopo apparente è l’occupazione dell’Ucraina, con un accerchiamento militare. Scopo immediato, uscire in modo onorevole dalla trappola delle crisi che egli stesso ha contribuito ad aggravare. Scopo reale di tutta la messa in scena: recuperare credibilità e fiducia all’interno, ottenere maggior rispetto all’esterno ed uscire quanto prima da un disastro economico che si preannuncia imminente. Forse c’erano altri modi per liberarsi da questi incubi, ma ognuno usa i mezzi che ha ed i metodi che la sua cultura gli suggerisce. In realtà nessuno vuole fare davvero la guerra, e tanto meno questo novello Zar, che ...