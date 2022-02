(Di domenica 6 febbraio 2022) Nell’ATP 250 sulla terra rossa della capitale argentina - live su SuperTennis - il torinese e il ligure, n.3 e 4 del seeding, entreranno in scena direttamente al 2° turno, come Ruud e Schwartzman, primi due favoriti. Torna Del Potro e annuncia il ritiro

