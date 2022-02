Amadeus lo svela solo ora: “Ecco qual è stata la mia più grande paura questa settimana” (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival di Amadeus è da record La finale sfiora il 65% di share. Il direttore di RaiUno: “qualcosa di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival diè da record La finale sfiora il 65% di share. Il direttore di RaiUno: “cosa di Perizona Magazine.

Advertising

Cabbot_ : Secondo me finalmente si svela quello che ho sempre pensato cioè Amadeus che presenta tutt? come 'il mio amico da u… - JohSogos : RT @ilgiornale: Tanta ironia per la Ferilli, pronta a salire sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus, sul quale svela: 'Gli ho proposto… - ilgiornale : Tanta ironia per la Ferilli, pronta a salire sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus, sul quale svela: 'Gli ho… - gravitazeroeu : RT @gravitazeroeu: Sanremo 2022: l’intelligenza artificiale svela i 'sentiment' del pubblico #DrusillaFoer #Amadeus #Mahmood #Blanco #Achil… - 4ever_young_1 : RT @_eggladin: Amadeus che per la seconda sera svela palesemente di avere Rkomi come caposquadra del Fantasanremo. Dopo le flessioni cerca… -