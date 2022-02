17enne al volante perde il controllo dell’auto e si schianta contro una casa | è morto

(Di domenica 6 febbraio 2022) I genitori gli avevano prestato l’auto dopo che lui,, aveva detto loro che l’avrebbe guidata un amico maggiorenne. Si è invece messo al posto di guida finendo fuori strada endosiunando la vita Avrebbe sbandato probabilmente per la velocità sostenuta finendo fuori strada e sbattendo violentementei muri di L'articolo NewNotizie.it.

Ma la corsa di un'auto fuori controllo sarebbe terminata poco più avanti, impennandosi e schiantandosi contro il muro di una casa, con un epilogo drammatico: un, che guidava il veicolo seppur ...Un, Pietro Benfatto , è morto alla guida della Opel dei suoi genitori, schiantandosi contro le ...4 del mattino qualcuno ha lasciato che il minorenne senza patente prendesse in mano il...(La Stampa) Sono stati gli agenti, all'alba, ad andare dai genitori di Pietro per avvisarli della morte del figlio e per chieder conto di quell'auto intestata a loro Una vera e propria tragedia, ...(corriereadriatico.it) Al volante un 17enne di Padova che con la vettura si è schiantato contro le recinzioni di un’abitazione lungo la statale Piovese, nel comune di Legnaro (Padova). Sono stati gli ...