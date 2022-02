Tragedia a Montemurlo | operaio 41enne si accascia e muore durante il turno di notte

Advertising

Nazione_Prato : Tragedia a Montemurlo: operaio si accascia e muore durante il turno di notte - iosonofil : Montemurlo (Po), Tragedia in una tessitura di Montemurlo: un operaio 40enne, di nazionalità pachistana, si è accasc… - Clau64Claudio : RT @qn_lanazione: Tragedia a #Montemurlo: operaio si accascia e muore durante il turno di notte - qn_lanazione : Tragedia a #Montemurlo: operaio si accascia e muore durante il turno di notte -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Montemurlo

notiziediprato.it

(Prato), 5 febbraio 2022 -in una tessitura di(Prato): un operaio 41enne , di nazionalità pachistana, si è accasciato a terra durante il turno di notte e poco dopo il medico del 118 ne ha constatato la ...prima dell'alba in un'azienda tessile di via Rossini a Oste di. Un operaio 40enne è stato colto da malore mentre stava terminando il turno di notte e si è accasciato a terra. ...Disposta l'autopsia. Un malore improvviso nella notte, l'allarme e l'arrivo del personale medico del 118 che ha constatato il decesso dell'operaio MONTEMURLO — Tragedia in una fabbrica tessile di ...Montemurlo (Prato), 5 febbraio 2022 - Tragedia in una tessitura di Montemurlo (Prato): un operaio 40enne, di nazionalità pachistana, si è accasciato a terra durante il turno di notte e poco dopo il ...