Spalletti: “Venezia-Napoli, questa la vera partita tosta. Abbiamo superato la tempesta perfetta. Dal mercato non mi aspettavo nulla” (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano Spalletti presenta Venezia-Napoli in conferenza stampa. Il tecnico non si fida: “partita tosta, non dobbiamo pensare all’Inter“. Spalletti vota Inter per lo scudetto: “È stata brava ad avere più quote degli altri. Poi ci sono le altre che pure ci sperano, ma la squadra di Simone Inzaghi ha sicuramente più chance delle altre“. Il Napoli avrà un mese di febbraio davvero duro, Spalletti non vuol sentire parlare di mese decisivo: “Sicuramente possono esserci dei momenti difficili. Noi Abbiamo passato un periodo in cui c’è stata la partita perfetta. Ora ci sono tante partite importanti (Inter, Lazio, Barcellona ndr)“. Secondo Spalletti il Napoli “deve fare tutto il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Lucianopresentain conferenza stampa. Il tecnico non si fida: “, non dobbiamo pensare all’Inter“.vota Inter per lo scudetto: “È stata brava ad avere più quote degli altri. Poi ci sono le altre che pure ci sperano, ma la squadra di Simone Inzaghi ha sicuramente più chance delle altre“. Ilavrà un mese di febbraio davvero duro,non vuol sentire parlare di mese decisivo: “Sicuramente possono esserci dei momenti difficili. Noipassato un periodo in cui c’è stata la. Ora ci sono tante partite importanti (Inter, Lazio, Barcellona ndr)“. Secondoil“deve fare tutto il ...

