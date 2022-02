Sanremo 2022, Sabrina Ferilli: “Sto qui per il figlio di Amadeus”, confermati Mengoni e omaggio a Raffaella Carrà (Di sabato 5 febbraio 2022) In diretta dalla Sala del Casinò di Sanremo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quinta giornata festivaliana di Sanremo 2022. Ospiti ancora una volta della conferenza, svolta presso il Casinò di Sanremo, sono: Amadeus; Stefano Coletta, direttore di Rai1; Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo; Adriano Battistotti, Presidente Casinò di Sanremo; Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria. Insieme a loro, si è aggiunta la co-conduttrice del quinto appuntamento, Sabrina Ferilli e l’Assessore Faraldi. Sanremo 2022, Stefano Coletta: “Il miglior risultato dal 1995“ Ascolto medio ha raggiunto l’incredibile cifra di 11 milioni 378mila pari al ... Leggi su velvetmag (Di sabato 5 febbraio 2022) In diretta dalla Sala del Casinò di, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quinta giornata festivaliana di. Ospiti ancora una volta della conferenza, svolta presso il Casinò di, sono:; Stefano Coletta, direttore di Rai1; Alberto Biancheri, sindaco di; Adriano Battistotti, Presidente Casinò di; Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria. Insieme a loro, si è aggiunta la co-conduttrice del quinto appuntamento,e l’Assessore Faraldi., Stefano Coletta: “Il miglior risultato dal 1995“ Ascolto medio ha raggiunto l’incredibile cifra di 11 milioni 378mila pari al ...

