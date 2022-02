Sanremo 2022, quanto guardagnano gli orchestrali? Le cifre e la volontà di “azzerare le differenze tra fissi e precari” (Di sabato 5 febbraio 2022) Provate a indovinare: anche fra gli orchestrali del Festival ci sono i precari. Gli stipendi per i musicisti dipendenti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo vanno da 1.200 a 2.700 euro al mese. Ma i musicisti non sono sufficienti per i Festival. Allora ne vengono ingaggiati altri per l’occasione, fino ad arrivare a quota 32. Altra storia sono i musicisti della sezione ritmica, scelti direttamente dalla Rai. Per loro le cifre cambiano e anche di molto. “Da mille – rivela una fonte – a dieci mila euro per tutto l’evento”. Proviamo a riassumere: degli oltre 50 elementi all’Ariston, 32 sono “prestati” dalla Sinfonica, fra stipendiati in organico e aggiunti per la kermesse. Gli altri, che suonano sax, batteria, chitarre elettriche e strumenti moderni, li ingaggia direttamente la Rai. precarietà contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Provate a indovinare: anche fra glidel Festival ci sono i. Gli stipendi per i musicisti dipendenti dell’Orchestra Sinfonica divanno da 1.200 a 2.700 euro al mese. Ma i musicisti non sono sufficienti per i Festival. Allora ne vengono ingaggiati altri per l’occasione, fino ad arrivare a quota 32. Altra storia sono i musicisti della sezione ritmica, scelti direttamente dalla Rai. Per loro lecambiano e anche di molto. “Da mille – rivela una fonte – a dieci mila euro per tutto l’evento”. Proviamo a riassumere: degli oltre 50 elementi all’Ariston, 32 sono “prestati” dalla Sinfonica, fra stipendiati in organico e aggiunti per la kermesse. Gli altri, che suonano sax, batteria, chitarre elettriche e strumenti moderni, li ingaggia direttamente la Rai.età contro ...

