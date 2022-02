Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata: la nave con Orietta Berti e Fabio Rovazzi? Sperando nel cult c’è il rischio del kitsch (Di sabato 5 febbraio 2022) La serata cover di Sanremo 2022 si sposta al venerdì e lascia il segno. Cover e duetti riuscitissimi, non tutti ovviamente, e si gioca l’effetto sorpresa con Jovanotti sparigliando le carte. Gli ingredienti favoriscono l’exploit, il cuoco Amadeus cucina tutto benissimo. Chi sono i promossi e i bocciati della serata in onda venerdì 4 febbraio su Rai1? Le performance deludenti di Ornella Muti e Lorena Cesarini sono un lontano ricordo. Dopo Drusilla Foer è Maria Chiara Giannetta a convincere il pubblico e la critica. L’attrice di Don Matteo e Blanca è a suo agio, conduce, mostra una sorprendente sintonia con Amadeus. E porta a casa una gag perfetta, scritta molto bene, con il collega Maurizio Lastrico. Perché, sia chiaro, la tv deve essere scritta. Possibilmente bene. Si concede uno spazio sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Lacover disi sposta al venerdì e lascia il segno. Cover e duetti riuscitissimi, non tutti ovviamente, e si gioca l’effetto sorpresa con Jovanotti sparigliando le carte. Gli ingredienti favoriscono l’exploit, il cuoco Amadeus cucina tutto benissimo. Chi sono i promossi e i bocciatiin onda venerdì 4 febbraio su Rai1? Le performance deludenti di Ornella Muti e Lorena Cesarini sono un lontano ricordo. Dopo Drusilla Foer è Maria Chiara Giannetta a convincere il pubblico e la critica. L’attrice di Don Matteo e Blanca è a suo agio, conduce, mostra una sorprendente sintonia con Amadeus. E porta a casa una gag perfetta, scritta molto bene, con il collega Maurizio Lastrico. Perché, sia chiaro, la tv deve essere scritta. Possibilmente bene. Si concede uno spazio sulla ...

