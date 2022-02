Roma-Genoa | diretta LIVE 0-0

Leggi su 11contro11

(Di sabato 5 febbraio 2022) Benvenuti nellatestuale della prima partita in programma nel 5º turno del girone di ritorno di Serie A, fra. Il fischio d’inizio allo stadio “Olimpico” è previsto per le 15:00, con le formazioni ufficiali che sono state diramate alcuni minuti fa. Arbitro della gara è il Sig. Abisso, coadiuvato da Valeriani e Capaldo come assistenti e da G. Miele in qualità di IV uomo. Al VAR Nasca con AVAR Alassio. I padroni di casa riprendono il cammino in Serie A dopo il successo casalingo (1-0) contro il Cagliari e quello esterno (2-4) contro l’Empoli maturati prima della sosta. In Coppa Italia, inoltre, i capitolini sono riusciti ad eliminare in 90? il Lecce con il risultato di 3-1. Fra fine dicembre e inizio gennaio, in realtà, i giallorossi avevano faticato non poco in campionato, pareggiando in casa ...