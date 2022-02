Roma, futuro Zaniolo: il giocatore vuole una sola cosa! (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, si parla del futuro di Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista della Roma e della nazionale italiana di Roberto Mancini ha davanti sè una carriera che sembra sorridergli. Tante le squadre interessate al talento ex Inter, ma i capitolini non vorrebbero lasciarlo andare via. Zaniolo-Roma Il contratto del giocatore scade nel 2024, data ancora lontana, ma la società vorrebbe evitare di arrivare alla scadenza e al muro contro muro. La sensazione che c’è nell’aria è che l’accordo si potrebbe trovare rapidamente perchè la volontà è di entrambe le parti, l’italiano, con il rinnovo, andrebbe a guadagnare poco meno di Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra. Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022), si parla deldi Nicolò. Il giovane centrocampista dellae della nazionale italiana di Roberto Mancini ha davanti sè una carriera che sembra sorridergli. Tante le squadre interessate al talento ex Inter, ma i capitolini non vorrebbero lasciarlo andare via.Il contratto delscade nel 2024, data ancora lontana, ma la società vorrebbe evitare di arrivare alla scadenza e al muro contro muro. La sensazione che c’è nell’aria è che l’accordo si potrebbe trovare rapidamente perchè la volontà è di entrambe le parti, l’italiano, con il rinnovo, andrebbe a guadagnare poco meno di Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra.

Advertising

ItalianNavy : Ti aspettiamo allo stand della #MarinaMilitare! Vieni a trovarci alla Galleria Commerciale Porta di Roma per conosc… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Futuro incerto per Zaniolo: l’idea della Roma! - - nelsonlariccia : @RaiStoria @RaiTre @paolomieli Seguire TWITTER altrettanto importante Facebook RAI STORIA! GIRO INGHILTERRA !DOPO… - Spazio_J : Futuro incerto per Zaniolo: l’idea della Roma! - - romanewseu : #Zaniolo-Roma, si pianifica un futuro insieme: la situazione -