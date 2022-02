PSG | nervi tesi con Leonardo | Al-Khelaifi lo manda via e prende un ds italiano

Leggi su goalnews

(Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Questi sono solo alcuni dei nomi che hanno lasciato il segno in questa sessione di mercato. Ma nonostante questi colpi, il PSG non ha vinto nulla. La squadra è arrivata seconda in Ligue 1 dietro al Monaco e ha dovuto arrendersi nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid. Il PSG non soddisfa le aspettative di inizio stagione. I trasferimenti dei grandi top player non hanno cambiato completamente la mentalità del club parigino, ancora in cerca di status di campionato reale, il PSG è stata la regina del mercato estivo. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum. Questi sono solo alcuni dei nomi che hanno lasciato il segno in questa sessione di mercato. Ma nonostante questi colpi, il PSG non ha vinto nulla. La squadra ha ottenuto il secondo posto in Ligue 1 na sp Nessuno è andato meglio del fuoriclasse francese, ma in ...