Olimpiadi invernali, programma del 6 febbraio: arrivano altre medaglie (Di sabato 5 febbraio 2022) Olimpiadi invernali di Beijing 2022, tante le discipline su ghiaccio e neve che potremo seguire domenica 6 febbraio. Dallo slittino al pattinaggio di figura, dallo snowboard allo sci di fondo, fino al curling, lo speed tracking, il freestyle e il salto con gli sci. Ce n’è davvero per tutti i gusti. altre medaglie, inoltre, si vedranno nel pattinaggio di velocità 5000 metri maschile, nel salto, nella discesa libera uomini, nella 15+15 Km dello sci di fondo, nel Freestyle gobbe donne, nello slittino singolo uomini e nello snowboard donne. Questo il programma completo della giornata. Olimpiadi invernali, il programma del 6 febbraio 1.06 – Slittino: prova 5 singolo donne 2.05 – Curling: sessione 10 doppio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)di Beijing 2022, tante le discipline su ghiaccio e neve che potremo seguire domenica 6. Dallo slittino al pattinaggio di figura, dallo snowboard allo sci di fondo, fino al curling, lo speed tracking, il freestyle e il salto con gli sci. Ce n’è davvero per tutti i gusti., inoltre, si vedranno nel pattinaggio di velocità 5000 metri maschile, nel salto, nella discesa libera uomini, nella 15+15 Km dello sci di fondo, nel Freestyle gobbe donne, nello slittino singolo uomini e nello snowboard donne. Questo ilcompleto della giornata., ildel 61.06 – Slittino: prova 5 singolo donne 2.05 – Curling: sessione 10 doppio ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ITALIA D'ARGENTO NELLA STAFFETTA MISTA ???? Nuova disciplina Olimpica, ma il talento dell'Italia non cambia! Siamo sul pod… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: PRIMA MEDAGLIA ALLE OLIMPIADI INVERNALIIIIIIII ?????????????????? #Lollobrigida | #Beijing2022 | #SpeedSkating -