Non è Chicago anni Venti, ma a Milano la sicurezza non c’è (Di sabato 5 febbraio 2022) Negli anni 70 era l’unico poliziotto (allora capo della Mobile a Milano) a far abbassare la testa a criminali come Renato Vallanzasca, Angelo Epaminonda, Francis Turatello. Achille Serra (“poliziotto senza pistola”, come il titolo del libro che ora sta aggiornando) è stato anche prefetto di Milano, Roma, Palermo e per un breve periodo parlamentare di Forza Italia (dimessosi) e poi senatore del Pd. Ora si divide tra Roma e Milano ma non ha perso la passione e l’interesse per il suo antico lavoro, il poliziotto. La Milano degli anni 70 era altra cosa – racconta al Foglio – ora la situazione è cambiata. Allora la Milano non ancora da bere era una città da temere perché succedeva di tutto, omicidi, rapine, sequestri di persona, sparatorie tra bande rivali, c’erano le ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Negli70 era l’unico poliziotto (allora capo della Mobile a) a far abbassare la testa a criminali come Renato Vallanzasca, Angelo Epaminonda, Francis Turatello. Achille Serra (“poliziotto senza pistola”, come il titolo del libro che ora sta aggiornando) è stato anche prefetto di, Roma, Palermo e per un breve periodo parlamentare di Forza Italia (dimessosi) e poi senatore del Pd. Ora si divide tra Roma ema non ha perso la passione e l’interesse per il suo antico lavoro, il poliziotto. Ladegli70 era altra cosa – racconta al Foglio – ora la situazione è cambiata. Allora lanon ancora da bere era una città da temere perché succedeva di tutto, omicidi, rapine, sequestri di persona, sparatorie tra bande rivali, c’erano le ...

