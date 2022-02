Michele Bravi elogiato da Morgan dopo l’esibizione | il messaggio sui social | “Finalmente un artista a Sanremo”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 5 febbraio 2022)elogiae la sua esibizione al Festival dinella serata delle Cover e lancia una stoccata ad altri artisti. Attraverso una Instagram story, il musicista e cantautore ha condiviso un lungodi affetto per il giovane, che scoprì a X Factor nel 2013. E, a seguire, lancia un frecciatina non indifferente: un commento destinato a far discutere.fiero di: il commento durante la serata delle Cover Ancheda casa commenta in diretta le esibizioni dei cantanti in gara al Festival di2022. Nella quarta serata di oggi, interamente dedicata alle Cover e ai duetti, il cantautore e musicista ha voluto condividere un ...