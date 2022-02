Lungomare | Polizia Municipale in presidio fisso contro gli abusivi

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Funziona il piano interforze anti-venditoridel week end. Il sabato sera è scorso tranquillo, da questo punto di vista, sul. In particolare nell’area piazzetta del Marinaio-Piazza della Concordia, i vigili urbani inhanno evitato la presenza di banchi e bancarelle. Effetti anche più in là, laddove era solito prendere posto lo stuolo di venditori extracomunitari. Continuo, poi, il pattugliamento mobile attraverso i viali nella parte più occidentale della principale passeggiata cittadina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

