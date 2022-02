Luna piena, il testo della canzone di Orietta Berti ospite al Festival di Sanremo 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Qual è il testo di Luna piena, la canzone di Orietta Berti ospite al Festival di Sanremo 2022 nel corso della serata finale? Ecco il brano: Se tu pensi che io stia qui ad aspettare Che torni qui da me Baby inizia a pregare Che io non mi sia già Dimenticata il tuo nome Scordata del tuo amore e di te Non mi manchi di notte Io ballo quando è notte Quando tutto si spegne e la musica mi consola Ed io mi sento forte Senza di te più forte Quando tutto finisce io mi amo anche da sola Sola, sola, sola, sola Dimmi che sapore ha dimmi che freddo che fa Dimmi cosa si prova a perdersi nella tua città Se me ne vado da qua Non resti che una metà Io ti guardo dall’alto e splendo Luna ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 6 febbraio 2022) Qual è ildi, ladialdinel corsoserata finale? Ecco il brano: Se tu pensi che io stia qui ad aspettare Che torni qui da me Baby inizia a pregare Che io non mi sia già Dimenticata il tuo nome Scordata del tuo amore e di te Non mi manchi di notte Io ballo quando è notte Quando tutto si spegne e la musica mi consola Ed io mi sento forte Senza di te più forte Quando tutto finisce io mi amo anche da sola Sola, sola, sola, sola Dimmi che sapore ha dimmi che freddo che fa Dimmi cosa si prova a perdersi nella tua città Se me ne vado da qua Non resti che una metà Io ti guardo dall’alto e splendo...

Luna____Piena : Dai Mahmood e blanco che vi voglio all'eurovision #sanremo22 - Luna____Piena : Nessuno: Twitter ora: #sanremo22 - borraccino_ : Vi dico già che in attesa del verdetto ci sarà Oriettona con Luna piena, saranno attimi concitati #Sanremo2022 - soundsblogit : Luna Piena, Orietta Berti: ascolta la canzone (testo e audio) - Wonderlover85 : Mara Venier piena come la luna non ne può più domani si da malata #sanremo2022 -

