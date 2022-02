Luigi Di Maio si dimette, la replica tagliente del Movimento 5 Stelle: “Il giusto e dovuto passo indietro” (Di sabato 5 febbraio 2022) La guerra intestina del Movimento 5 Stelle continua dopo la rottura che sembra insanabile a seguito delle elezioni del presidente della Repubblica. Luigi Di Maio oggi si è dimesso dal suo ruolo nel comitato di garanzia, un segno di ribellione contro la leadership di Giuseppe Conte, da molto tempo in crisi, ma anche di accusa nei confronti del garante Beppe Grillo. Il padre fondatore ha commentato la scelta del ministro degli Esteri, ma la porta in faccia arriva dallo stesso Movimento 5 Stelle che dirama una nota dai toni gelidi. Luigi Di Maio lascia il comitato di garanzia: le parole di Beppe Grillo Non è passata inosservata la mossa di Luigi Di Maio, che oggi con una lettera indirizzata a Giuseppe Conte e Beppe ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) La guerra intestina delcontinua dopo la rottura che sembra insanabile a seguito delle elezioni del presidente della Repubblica.Dioggi si è dimesso dal suo ruolo nel comitato di garanzia, un segno di ribellione contro la leadership di Giuseppe Conte, da molto tempo in crisi, ma anche di accusa nei confronti del garante Beppe Grillo. Il padre fondatore ha commentato la scelta del ministro degli Esteri, ma la porta in faccia arriva dallo stessoche dirama una nota dai toni gelidi.Dilascia il comitato di garanzia: le parole di Beppe Grillo Non è passata inosservata la mossa diDi, che oggi con una lettera indirizzata a Giuseppe Conte e Beppe ...

