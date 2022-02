L' occupazione delle donne al Sud è al 33% | trenta punti indietro rispetto al resto dell' Italia

Advertising

Agenzia_Ansa : Il tasso di occupazione delle donne nella fascia 15-64 anni al Sud 'è precipitato al 33%', ossia 30 punti indietro… - sciarrone66 : RT @valy_s: @RobiVil Diffamazione per cosa?Per il n. di decessi,sotto il bollettino della P.Civile trova le specifiche delle regioni sui co… - MariellaVinci1 : RT @FisascatCislPug: Bando servizio ristorazione ospedaliera #Puglia, ancora nessun riscontro da parte delle Istituzioni. La @RegionePuglia… - statodelsud : Lavoro, allarme Confcommercio: “Al Sud l’occupazione delle donne crolla al 33%” - Pino__Merola : Lavoro, allarme Confcommercio: “Al Sud l’occupazione delle donne crolla al 33%” -

Ultime Notizie dalla rete : occupazione delle

Il dato è disarmante. L'donne al Sud è crollato al 33% , ovvero trenta punti indietro rispetto al resto dell'Italia e dell'Europa . A lanciare l'allarme è il Centro studi di Confcommercio in un rapporto sul ......detto Bella " fino agli anni novanta l'emigrazione da Sud a Nord allargava la base produttiva... Incentivi all'meridionale, decontribuzioni e regimi di favore avranno progressivamente ...ROMA - Il tasso di occupazione delle donne nella fascia 15-64 anni al Sud "è precipitato al 33%" contro la media del 59,2% al ...L’occupazione dei letti in area medica è del 27,7 per cento contro il 29,5, quella delle terapie intensive al 12 per cento contro il 14,8 e si avvicina alla soglia per rientrare nella «zona ...