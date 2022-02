LIVE Short track, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: ARGENTO STORICO! Italia stellare nella staffetta mista (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito in questa giornata magica. 14.43: Davvero un ARGENTO meraviglioso per l’Italia, che centra il primo podio della stagione proprio nel momento più importante. 14.42: E’ la nona medaglia olimpica della carriera per Arianna Fontana, che è diventata l’atleta sia al maschile sia al femminile con più medaglie nella storia delle Olimpiadi nello Short track. 14.41: Oro per la Cina, ARGENTO per l’Italia e bronzo per l’Ungheria. 14.39: E’ stata una finale pazzesca, con Pietro Sighel che ha tentato una clamorosa rimonta nel finale, arrivando a giocarsi anche la medaglia d’oro al fotofinish. E’ davvero mancato un ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito in questa giornata magica. 14.43: Davvero unmeraviglioso per l’, che centra il primo podio della stagione proprio nel momento più importante. 14.42: E’ la nona medaglia olimpica della carriera per Arianna Fontana, che è diventata l’atleta sia al maschile sia al femminile con più medagliestoria dellenello. 14.41: Oro per la Cina,per l’e bronzo per l’Ungheria. 14.39: E’ stata una finale pazzesca, con Pietro Sighel che ha tentato una clamorosa rimonta nel finale, arrivando a giocarsi anche la medaglia d’oro al fotofinish. E’ davvero mancato un ...

