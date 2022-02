LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò al comando della classifica davanti a Bastianini (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.40 La classifica aggiornata a 5h e 20 dalla conclusione 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E. Bastianini +0.267 3 42 A. RINS +0.969 4 44 P. ESPARGARO +0.982 5 36 J. MIR +1.044 6 12 M. VIÑALES +1.055 7 5 J. ZARCO +1.120 8 20 F. QUARTARARO +1.296 9 30 T. NAKAGAMI +1.401 10 89 J. MARTIN +1.578 05.36 Si migliora Alex Marquez che prende il 13° posto della graduatoria. Lo spagnolo si piazza alle spalle di Morbidelli (Yamaha), fermo in pit lane in questo momento. 05.33 Riprende l’attività anche Alex Marquez. Il fratello del #93 di Honda guarda da lontano la Top10, pronto per rifarsi dopo un 2021 abbastanza deludente. In pista anche il sudafricano Brad Binder con ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.40 Laaggiornata a 5h e 20 dalla conclusione 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E.+0.267 3 42 A. RINS +0.969 4 44 P. ESPARGARO +0.982 5 36 J. MIR +1.044 6 12 M. VIÑALES +1.055 7 5 J. ZARCO +1.120 8 20 F. QUARTARARO +1.296 9 30 T. NAKAGAMI +1.401 10 89 J. MARTIN +1.578 05.36 Si migliora Alex Marquez che prende il 13° postograduatoria. Lo spagnolo si piazza alle spalle di Morbidelli (Yamaha), fermo in pit lane in questo momento. 05.33 Riprende l’attività anche Alex Marquez. Il fratello del #93 di Honda guarda da lontano la Top10, pronto per rifarsi dopo un 2021 abbastanza deludente. In pista anche il sudafricano Brad Binder con ...

