La Lazio fa viola la Fiorentina: netto 0-3 con Milinkovic e Immobile (Di sabato 5 febbraio 2022) Grande Lazio nell’anticipo serale della 24esima giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina paga più del previsto l’addio di Vlahovic. Il primo tempo è vivo, ma si conclude a reti inviolate. Le prime occasioni sono per il nuovo acquisto Cabral, poi la Lazio sale in cattedra e solo un grande Terracciano salva i viola. Il gol della Lazio è nell’aria e arriva al 52?: il marcatore è Milinkovic-Savic che si conferma sempre più in grande forma. Calcio di rigore per la Fiorentina, ma l’arbitro annulla la chiamata. Nel finale la squadra di Sarri dilaga, il raddoppio arriva con Ciro Immobile, poi l’autogol di Biraghi e l’espulsione di Torreira per doppia ammonizione. Finisce 0-3. La Lazio sale a 39 punti, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 5 febbraio 2022) Grandenell’anticipo serale della 24esima giornata del campionato di Serie A, lapaga più del previsto l’addio di Vlahovic. Il primo tempo è vivo, ma si conclude a reti inte. Le prime occasioni sono per il nuovo acquisto Cabral, poi lasale in cattedra e solo un grande Terracciano salva i. Il gol dellaè nell’aria e arriva al 52?: il marcatore è-Savic che si conferma sempre più in grande forma. Calcio di rigore per la, ma l’arbitro annulla la chiamata. Nel finale la squadra di Sarri dilaga, il raddoppio arriva con Ciro, poi l’autogol di Biraghi e l’espulsione di Torreira per doppia ammonizione. Finisce 0-3. Lasale a 39 punti, la ...

Advertising

UFiorentina : ?La Lazio è stata nettamente superiore in tutte le zone del campo niente da dire. Quando si perde così è inutile cr… - scaccamir : Che Lazio, grandissimi. Milinkovic oramai una certezza contro i viola, Ciro non ne parliamo, e c'è gente che ha il… - vtr74 : RT @MauroTranchina: Il nostro è un percorso verso una direzione nobile:fare calcio! Ki nn capisce che le sconfitte fan parte di un campion… - Alemilanista86 : Ridendo e gioendo mercoledì c'è Milan-Lazio con una Lazio che ne ha rifilate 3 alla viola - sportli26181512 : Milinkovic-Immobile, la Lazio va. #Fiorentina stesa in contropiede: Milinkovic-Immobile, la Lazio va. #Fiorentina s… -