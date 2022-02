La Germania: «alle Olimpiadi in Cina atleti in quarantena in condizioni non igieniche e con poco cibo» (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Covid sta fortemente condizionando le Olimpiadi invernale appena iniziate a Pechino. In Germania la Nazionale ha polemizzato fortemente con l’organizzazione. La Faz riporta le accuse di Dirk Schimmelpfennig, capo della squadra tedesca, che ha criticato duramente le condizioni di quarantena cui sono costretti gli atleti trovati positivi ai test. I locali cui gli atleti sono ospitati sono definiti “non abbastanza grandi” e la Nazionale tedesca ha invitato l’organizzazione ad alloggiare gli atleti in condizioni “igienicamente pulite” e con la possibilità di ricevere regolarmente il cibo. Ci sono dubbi anche sull’attendibilità dei test. Il professor Bernd Wolfarth, il medico olimpico tedesco, ha affermato che Frenzel, Weber e Seegert ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Covid sta fortemente condizionando leinvernale appena iniziate a Pechino. Inla Nazionale ha polemizzato fortemente con l’organizzazione. La Faz riporta le accuse di Dirk Schimmelpfennig, capo della squadra tedesca, che ha criticato duramente ledicui sono costretti glitrovati positivi ai test. I locali cui glisono ospitati sono definiti “non abbastanza grandi” e la Nazionale tedesca ha invitato l’organizzazione ad alloggiare gliin“igienicamente pulite” e con la possibilità di ricevere regolarmente il. Ci sono dubbi anche sull’attendibilità dei test. Il professor Bernd Wolfarth, il medico olimpico tedesco, ha affermato che Frenzel, Weber e Seegert ...

