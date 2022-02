Inter-Milan 1-2, Giroud: “I derby si vincono, orgoglioso della squadra” (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo aver deciso il derby Inter-Milan con una doppietta, l’attaccante dei rossoneri Olivier Giroud è Intervenuto ai microfoni di DAZN: “Prima della partita avevo che detto che sarebbe stata speciale. I derby si vincono. La squadra non ha mai mollato nonostante fosse in difficoltà nel primo tempo. Sono molto felice e orgoglioso, dedico questa vittoria ai tifosi“. Sui due gol segnati, il francese ha detto: “Ero un po’ frustrato perché non arrivavano palloni in area. Ma è lì che si segnano i gol, nella ripresa abbiamo mostrato un grande spirito di squadra“. Infine, Giroud ha detto: “La strada è ancora lunga. Sicuramente siamo in corsa per lo scudetto, ma ci sono tante gare da giocare. ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo aver deciso ilcon una doppietta, l’attaccante dei rossoneri Oliviervenuto ai microfoni di DAZN: “Primapartita avevo che detto che sarebbe stata speciale. Isi. Lanon ha mai mollato nonostante fosse in difficoltà nel primo tempo. Sono molto felice e, dedico questa vittoria ai tifosi“. Sui due gol segnati, il francese ha detto: “Ero un po’ frustrato perché non arrivavano palloni in area. Ma è lì che si segnano i gol, nella ripresa abbiamo mostrato un grande spirito di“. Infine,ha detto: “La strada è ancora lunga. Sicuramente siamo in corsa per lo scudetto, ma ci sono tante gare da giocare. ...

