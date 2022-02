Inter | le pagelle di CM | Lautaro | ci sei? Handanovic e de Vrij ne fanno un'altra Perisic incontenibile

Advertising

FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - PolinskiStrikes : Le pagelle di Inter-Milan 1-2. #InterMilan #Inter #Derby - infoitsport : PAGELLE e TABELLINO Inter-Milan | Festival Giroud, de Vrij beffato - infoitsport : Inter-Milan, le pagelle – De Vrij si rovina il compleanno, i cambi steccano - ilaria_checchi : Le pagelle rossonere: Tonali invalicabile, Giroud implacabile -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pagelle

Lautaro 5: Dal centravanti titolare dell'ti aspetti grandi risposte in serate come questa, invece lui sparisce. E non è la prima volta. (Dal 25' s.t. Sanchez 5 : Appena entrato, perde un duello ...Nel primo tempo indossa il mantello del supereroe disinnescando almeno quattro conclusioni pericolose dell'. Surreale il riflesso sul tiro, con deviazione, di Brozovic. Calabria 6,5 : nel primo ...Termina per 2 a 1 in favore del Milan il derby della madonnina; una partita giocata con il coltello tra i denti da entrambe le squadre, e che consegna 3 punti fondamentali ai rossoneri che vedono cosi ...L'Inter si è arresa al Milan al termine della 24esima giornata, che ha visto trionfare i rossoneri sui nerazzurri 2-1. Ecco i voti della squadra allenata da Simone Inzaghi.