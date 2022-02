Giroud regala il derby ai rossoneri, finisce 1-2 (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - finisce il derby a San Siro: vince il Milan in rimonta 2-1 sull'Inter. Decisiva una doppietta di Giroud in tre minuti dopo l'iniziale vantaggio di Perisic. Prima del triplice fischio espulso Theo Hernandez per un fallaccio ai danni di Dumfries. I rossoneri riaprono il discorso scudetto portandosi a -1 dai cugini in vetta, che hanno però una gara ancora da recuperare Leggi su agi (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI -ila San Siro: vince il Milan in rimonta 2-1 sull'Inter. Decisiva una doppietta diin tre minuti dopo l'iniziale vantaggio di Perisic. Prima del triplice fischio espulso Theo Hernandez per un fallaccio ai danni di Dumfries. Iriaprono il discorso scudetto portandosi a -1 dai cugini in vetta, che hanno però una gara ancora da recuperare

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Dominio nerazzurro per 75', poi una doppietta di Giroud regala la vittoria ai rossoneri ?? - fanpage : In soli tre minuti il bomber rossonero ribalta il match! Vince il #Milan e regala agli appassionati un campionato a… - VioleBlanche : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Dominio nerazzurro per 75', poi una doppietta di Giroud regala la vittoria ai rossoneri ?? - InterClubNW : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Dominio nerazzurro per 75', poi una doppietta di Giroud regala la vittoria ai rossoneri ?? - milanmagazine_ : SERIE A - Inter-Milan 1-2, la doppietta di Giroud regala la vittoria ai rossoneri -