Gf Vip | bacio tra Barù e Delia | le reazioni incredule nella casa

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nonostante quella del Gf Vip è lapiù spiata d’Italia, la regia si è persa iltraDuran e. Proprio Gianluca ha infatti rivelato a Soleil che in quel momentosi stavano baciando: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda!”. Soleil in un primo momento non c’ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (VIDEO): l’attore vuole abbandonare laGf Vip, Soleil bestemmia in inglese (VIDEO): sul web è bufera e si chiede l’espulsione Gf Vip, lite tra Valeria Marini e le altre concorrenti: “Sono sempre stata in prima fila” (VIDEO) Sorpresa al ...