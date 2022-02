Gasperini su Gosens in conferenza: le sue parole! (Di sabato 5 febbraio 2022) Robin Gosens ha lasciato l’Atalanta dopo quattro anni e mezzo per approdare all‘Inter. Giampiero Gasperini in conferenza si è espresso sul suo ormai ex giocatore: “Il fatto di non averlo avuto per gran parte di questa stagione è stata una grossa perdita. É stato straordinario, non posso che ringraziarlo.” Prosegue: “È stato un perno fondamentale, gli inizi non sono stati dei migliori ma ha raggiunto dei traguardi incredibili. Gli auguro di star bene e di tornare presto, noi quest’anno l’Inter non la incontriamo più.” Robin Gosens Gosens a Bergamo è arrivato in punta di piedi ma ha avuto una crescita esponenziale insieme all’intera squadra, affermandosi come uno dei migliori esterni d’Europa. Centoventuno presenze e venticinque reti per lui in questi quattro anni e mezzo. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Robinha lasciato l’Atalanta dopo quattro anni e mezzo per approdare all‘Inter. Giampieroinsi è espresso sul suo ormai ex giocatore: “Il fatto di non averlo avuto per gran parte di questa stagione è stata una grossa perdita. É stato straordinario, non posso che ringraziarlo.” Prosegue: “È stato un perno fondamentale, gli inizi non sono stati dei migliori ma ha raggiunto dei traguardi incredibili. Gli auguro di star bene e di tornare presto, noi quest’anno l’Inter non la incontriamo più.” Robina Bergamo è arrivato in punta di piedi ma ha avuto una crescita esponenziale insieme all’intera squadra, affermandosi come uno dei migliori esterni d’Europa. Centoventuno presenze e venticinque reti per lui in questi quattro anni e mezzo. ...

