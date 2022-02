Fabio Rovazzi e Orietta Berti al Festival, dalla nave al teatro Ariston (Di sabato 5 febbraio 2022) L’ultima serata di Fabio Rovazzi e Orietta Berti al Festival di Sanremo sarà diversa. La coppia inedita di conduttori, in occasione del gran finale della kermesse, si sposteranno dalla nave al teatro Ariston. La novità è stata annunciata durante la conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio. Fabio Rovazzi e Orietta Berti In occasione della cinque giorni del Festival, Rovazzi e Orietta Berti hanno condotto l’appendice della kermesse dalla nave da crociera di Costa Toscana, ferma di fronte alla riviera, con tanti ospiti che negli anni hanno reso grande la festa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) L’ultima serata dialdi Sanremo sarà diversa. La coppia inedita di conduttori, in occasione del gran finale della kermesse, si sposterannoal. La novità è stata annunciata durante la conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio.In occasione della cinque giorni delhanno condotto l’appendice della kermesseda crociera di Costa Toscana, ferma di fronte alla riviera, con tanti ospiti che negli anni hanno reso grande la festa ...

Advertising

_the_jackal : Comunque Fabio Rovazzi e Orietta Berti sono quelli che si stanno divertento più di tutti. #Sanremo2022 - Giu_ggiola : RT @Cinguetterai: Gli ospiti di stasera. Per la finale saliranno sul palco Sabrina Ferilli (co-conduttrice), Marco Mengoni, banda della Fin… - RebsDiary : RT @Cinguetterai: Gli ospiti di stasera. Per la finale saliranno sul palco Sabrina Ferilli (co-conduttrice), Marco Mengoni, banda della Fin… - Donatel65682407 : RT @cheTVfa: ?? Ospiti serata finale di #Sanremo2022 Sabrina Ferilli, Marco Mengoni, banda guardia di finanza, Orietta Berti, Fabio Rovazzi,… - SMSNEWSOFFICIAL : SANREMO 2022 – Ascolti da record per il Festival. Stasera la finale con ospiti Marco Mengoni, Fabio Rovazzi, Oriett… -